Standard leent middenvelder uit aan Franse middenmoter

Standard Luik laat op sociale media weten dat Mathieu Cafaro komend seizoen in de Ligue 2 te zien zal zijn.

De Rouges lenen Cafaro één seizoen uit aan het Franse Saint-Etienne. De verbintenis eindigt in principe in juni 2023 maar Saint-Etienne kan de aankoopoptie lichten. Cafaro kwam afgelopen seizoen slechts in 12 wedstrijden in actie waarin hij twee doelpunten maakte en evenveel assists gaf. De Luikse club laat op de website weten dat ze hem een succesvol seizoen toewensen.