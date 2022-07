Analisten vrezen voor de concurrentie: "Club Brugge is minder kwetsbaar dan vorig seizoen"

"Ik vrees voor de concurrentie dat Club Brugge sterker zal zijn dan vorig jaar", poneerde Peter Vandenbempt in de podcast De Tribune. Ook analist Wim De Coninck ziet een indrukwekkende kern.

Met Ferran Jutgla, Cyle Larin en Casper Nielsen kwam er weer heel wat kwaliteit binnen. En er is waarschijnlijk nog een spits op komst. "Er is nu wel heel veel weelde", vindt Wim De Coninck. "Het zal niet makkelijk worden om iedereen tevreden te houden, zelfs als De Ketelaere en Lang vertrekken. Op het middenveld is het knokken voor de plaatsjes. Het wordt moeilijk om daar de juiste keuzes te maken, al zijn er ook wel veel wedstrijden op komst."

Vandenbempt ziet dat de andere topploegen hun tenen zullen moeten uitkuisen. "Voor mij is Club de uitgesproken titelfavoriet. Ik denk dat het minder kwetsbaar is dan vorig seizoen."