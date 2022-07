Donderdagavond gaat het seizoen van Antwerp écht van start. Tegenstander op de Bosuil in de tweede voorronde van de Conference League is het Kosovaarse Drita. Mark van Bommel gooide Toby Alderweireld meteen in de basis en bombardeerde hem zelfs tot aanvoerder.

Hoe brengt de Great Old het ervan af in zijn eerste wedstrijd met inzet? U kan de wedstrijd hier live bekijken.