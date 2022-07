OHL-coach Brys wacht 'geduldig' op versterking: "Er zijn wel twee spitsen aan het licht gekomen die ons positief verrast hebben"

OH Leuven moet zaterdag naar KV Kortrijk voor zijn eerste match van het seizoen. Marc Brys zal dat wel nog moeten doen zonder versterkingen in de spits.

Het startprogramma van OHL is heel stevig te noemen met matchen tegen Kortrijk, Westerlo, Antwerp, Club Brugge en Standard. "Je moet elk seizoen goed starten om niet in een zone te belanden waar het niet aangenaam vertoeven is. Dat is nu dus niet anders", aldus de coach, die zijn derde jaar ingaat aan Den Dreef.

Maar intussen is het nog steeds wachten op die spits(en). “We zijn inderdaad op zoek naar nog twee spitsen, en er is nog niemand gekomen. Maar we moeten nuchter blijven en niet halsoverkop een speler halen waar we uiteindelijk niet zo tevreden mee zijn. Elke positie is precair in het voetbal, maar een positie als spits is cruciaal in de ranking. Die ene of twee spitsen die nog moeten komen moeten er inderdaad aan bijdragen dat we hoger kunnen eindigen. Als dat meer tijd vraagt dan nodig, is dat zo", aldus Brys in Het Nieuwsblad.

Hij kan wel rekenen op jonkies Nsingi en Kukharevych. "Elk nadeel heeft zijn voordeel: er zijn twee spitsen aan het licht gekomen die ons positief verrast hebben. Maar is dat een garantie voor een volledig seizoen? Natuurlijk niet. Het blijven jonge kerels, het is een proces van vallen en opstaan."