Na eerste rotseizoen bij Gent wil Hjulsager zich nu echt tonen: "Ik wil een basisplaats"

Andrew Hjulsager werd in zijn eerste seizoen bij AA Gent geplaagd door allerlei blessures. Intussen zijn die van de baan en wil hij zich echt eens gaan tonen bij de Buffalo's.

“Elke match is een nieuwe kans om jezelf te tonen. Ik kende een goede voorbereiding en voel me klaar om de concurrentie aan te gaan met de andere jongens. Toen ik hier aankwam, wilde ik een basisplaats veroveren. Dat lukte vorig jaar niet echt maar die ambitie wil ik nu wel realiseren", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Deense aanvallende middenvelder wil zijn statistieken opkrikken. “Het was een wisselvallig seizoen waarbij ik al gauw drie maanden out was. Ik kon niet echt regelmatig presteren, daar wil ik nu verandering in brengen en op mijn beste niveau presteren. Vorig jaar beleefde ik duidelijk niet het beste seizoen uit mijn loopbaan. Mijn aantal assists en doelpunten waren in verhouding tot mijn speelminuten wel zo slecht maar het werd toch niet wat ik er van verwachtte. Dit jaar wil ik echt meer tonen.”