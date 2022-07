Toby Alderweireld speelt meteen ganse wedstrijd voor Antwerp: "Positief zenuwachtig, maar ben blij met wat ik gebracht heb"

Surprise van chef Van Bommel was de basisplaats voor Toby Alderweireld. De Rode Duivel, die de aanvoerdersband droeg, maakte meteen de wedstrijd vol tegen Drita. De centrale verdediger zag hoe de Great Old de tanden stuk beet op de stugge Kosovaren.

Na amper een paar dagen trainen met zijn nieuwe ploeg werd Alderweireld meteen voor de leeuwen gegooid. De Rode Duivel maakte meteen kennis met de Bosuil en zijn vurige aanhang. "Ik was toch wel positief zenuwachtig. Ik heb de voorbije weken erg hard individueel gewerkt, maar dit is toch nog iets anders. Ik ben tevreden met wat ik vandaag gebracht heb in mijn eerste wedstrijd, al is er nog veel ruimte voor verbetering", aldus Alderweireld.

Alderweireld kwam defensief niet in de problemen en verzorgde de opbouw. Desondanks vond Antwerp nauwelijks gaten in de Kosovaarse defensie. "Dit was een lastige tegenstander qua speelstijl. We hadden het geluk niet echt aan onze kant en het ontbrak ons aan scherpte voorin. Valt die 1-0, dan krijg je een heel andere wedstrijd. Het is nog heel vroeg natuurlijk, we hebben een beetje tijd nodig. Maar los daarvan heb ik vanavond ook heel wat positieve zaken gezien."

Zondag wacht KV Mechelen op Antwerp, waarna de Great Old volgende week in Kosovo de kwalificatie moet veiligstellen. Op papier zeker haalbaar, maar het blijft linke soep. "Dat het meteen 'van moeten' is? Natuurlijk, maar dat is niet erg", aldus de kersverse aanvoerder van Antwerp. "Voor hun eigen publiek zullen zij niet zo voor de dag kunnen komen. Er zal iets meer ruimte zijn om te voetballen, dat moet ons ten goede komen. We hebben volgende week de kans om dit goed te maken", besluit Toby Alderweireld.