Bij Gent drongen ze aan op extra cameraman, maar Pro League vindt het niet nodig: "Ontgoochelend en onprofessioneel"

De beslissing van de Pro League om geen extra cameraman in te zetten, zorgt toch voor commotie. Vooral bij KAA Gent, die vorig seizoen benadeeld werden erdoor en twee kostbare punten verloren zagen gaan.

"Dit probleem stelt zich alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer een cameraman in het begin van de wedstrijd zijn positie moet verlaten om op het veld te filmen", zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, in HNB. "Voor topwedstrijden zijn er sowieso camera's genoeg."

Maar bij Gent hebben ze het wel gehad. Woordvoerder Tom Vandenbulcke reageerde op Twitter: "Onze club heeft aangedrongen op een oplossing voor de zestienmetercamera, maar bij de start van het nieuwe seizoen zijn daar geen garanties voor. Ontgoochelend en onprofessioneel."