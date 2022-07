Marc Brys ziet ontmoeting met KVK in begin competitie als voordeel: "Nu ligt hun veld er nog goed bij"

Marc Brys neemt het in het eerste competitieweekend op tegen KV Kortrijk. "Nu ligt hun veld er nog goed bij", ziet hij dat als een voordeel.

OHL trekt naar Kortrijk zonder nederlaag in de voorbereiding. "Dat we niet verloren zijn, is mooi meegenomen, maar het resultaat tijdens een voorbereiding is van ondergeschikt belang", zegt Brys op de clubsite. "Uiteraard moet er een winnaarsmentaliteit gekweekt worden, dus is het goed dat je niet verliest. Maar we mogen er niet te veel bij stilstaan. De competitie start nu. We moeten niet denken dat wel al punten hebben gepakt."

Vele spelers kozen andere oorden, maar er is ook heel wat vers bloed gehaald. "De club heeft knap werk geleverd op korte tijd. Er moeten echter nog enkele posities ingevuld worden, zoals in de spits, maar dat geeft dan weer een kans aan anderen om zich te tonen."

Eerste opgave is dus zaterdag Kortrijk uit. "Uit het verleden weten we dat Kortrijk een lastige tegenstander is", is Brys op zijn hoede. "Het is wel een voordeel dat we hen treffen in het begin van de competitie, want nu ligt hun veld er nog goed bij."

Wat is eigenlijk de ambitie van OHL bij aanvang van dit seizoen? "Een ambitie kan je pas toelichten als je groep volledig is. Nu kan je dat nog niet inschatten. Als onze selectie volledig is, zullen we onze ambitie kenbaar maken."