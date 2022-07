OFFICIEEL: Overbodige aanvaller verlaat Anderlecht: huur met aankoopoptie

Er is een oplossing gevonden voor Mohammed Dauda. De 24-jarige Ghanese aanvaller wordt opnieuw verhuurd, deze keer met een aankoopoptie.

Door de komst van Fabio Silva en Sebastiano Esposito was Dauda zeker dat hij geen speelminuten ging krijgen dit seizoen. Hij werd vorig jaar verhuurd aan Caragena in de Spaanse tweede klasse en speelde daar een goed seizoen. Nu gaat hij naar reeksgenoot CD Tenerife. Er werd een akkoord bereikt over een uitleenbeurt voor 1 seizoen met aankoopoptie.

Opvallend, want zijn contract loopt slechts tot 2023, maar Anderlecht heeft wel een optie op een extra jaar. Mogelijk hebben ze dat gelicht om aan het einde van het seizoen toch nog iets voor hem op te strijken.