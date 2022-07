Pro League wil niet meer investeren in extra cameraman: "Alleen in uitzonderlijke gevallen stelt zich dit probleem"

Even terug naar Cercle Brugge-AA Gent vorig seizoen. Nadat een cameraman te laat op zijn positie was, had de VAR niet de correcte beelden om te oordelen of het doelpunt van Thibo Somers al dan niet vanuit buitenspel gescoord werd. Het zorgde voor een storm aan verontwaardiging.

Die partij eindigde op 2-2, waardoor de Buffalo's twee erg kostbare punten verspeelden in de strijd om de top vier. De Pro League liet daarop een extra camerman aantreden tijdens de wedstrijden in de play-offs. Voor het nieuwe seizoen gaat deze maatregel op de schop. Lopen we het risico om binnenkort weer een gelijkaardig incident mee te maken? "Dit probleem stelt zich alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer een cameraman in het begin van de wedstrijd zijn positie moet verlaten om op het veld te filmen", zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, in HNB. "Voor topwedstrijden zijn er sowieso camera's genoeg." Rechtenhouder Eleven Sports gaat in 'kleine' wedstrijden waarop zo'n huldiging zal plaatsvinden dan maar zelf een extra cameraman aanstellen. "Het moge duidelijk zijn dat het hier gaat om goodwill van ons en dat we daartoe op geen enkele manier verplicht zijn", stelt Jan Mosselmans duidelijk.





