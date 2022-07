Vanaken heeft geen schrik van met onervaren T1 de strijd aan te gaan: "Na talloze prijzen nu genoeg vertrouwen"

Club Brugge gaat op jacht naar zijn zesde titel in acht jaar tijd. Met Hans Vanaken aan het roer uiteraard, de man die bij de vorige vijf allemaal een grote rol gespeeld heeft.

Nu ook met Carl Hoefkens als hoofdcoach. Een ex-speler van de club, maar onervaren als T1. "De club is enorm stabiel, heeft de laatste jaren talloze prijzen gewonnen en stelde telkens de juiste trainer aan. Daardoor had ze nu voldoende vertrouwen om een kans te geven aan iemand met minder ervaring. Ik vind het mooi dat het bestuur dit doet, zeker omdat Carl uit de eigen rangen komt. Is het een risico? Ik vind van niet, want uiteindelijk zullen wij het toch op het veld moeten doen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hoefkens gooide het roeer ook niet helemaal om. "Ik denk dat Carl een beetje dezelfde ideeën heeft als Alfred Schreuder en dat hij als assistent heeft gezien dat diens aanpak goed heeft gewerkt. Dus daar borduren we nu op voort. Dat systeem met drie achterin is ook iets wat we gewend zijn en waar we ons goed in voelen.”