Ook Anderlecht klaar voor competitiestart: Verbruggen toch gewoon in eerste selectie Mazzù, geen Gómez en Murillo

Het kan nu echt beginnen voor Felice Mazzù bij Anderlecht. Het loste de selectie voor de competitiestart deze ochtend nog.

Anderlecht ontvangt om 18u30 KV Oostende in het Lotto Park: voor paars-wit het begin van het nieuw tijdperk. Het begint daar aan met een selectie van 20 spelers die via de sociale media bekendgemaakt is. Namen in de wedstrijdkern die opvallen zijn die van Trebel en het nieuwe spitsenduo Esposito - Silva.

Ook Bart Verbruggen maakt deel uit van de kern nadat de doelman toch betrokken was bij een aanslepende transfersaga. De Nederlander leek op weg naar het Burnley van Vincent Kompany, maar enkele dagen geleden bleek dan dat die transfer dan toch niet zou doorgaan. En dus zit Verbruggen mogelijk zondagavond gewoon op de bank bij RSCA.

Er zijn ook een aantal afwezigen bij de thuisploeg. Marco Kana, Killian Sardella en Sergio Gómez zijn niet fit geraakt. Amir Murillo is geschorst.