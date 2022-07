Het is Engelse promovendus menens: "Rode Duivel op het punt contract te ondertekenen"

Het is Nottingham Forest menens. De promovendus in de Premier League gaf tijdens deze mercato al meer dan tachtig miljoen aan transfersommen uit. Bovendien haalde het met Jesse Lingard een absolute vedette in huis. Toch is de transferhonger nog niet gestild.

De volgende in de rij moet een Rode Duivel worden. Sky Sports laat immers weten dat Orel Mangala (24) op het punt staat Stuttgart te verlaten. De onderhandelingen tussen de middenvelder en Nottingham Forest zouden in een afrondende fase zitten. Nottingham moet een transfersom rond vijftien miljoen ophoesten voor Mangala, die nog tot medio 2024 onder contract ligt in Duitsland. Mangala werd opgeleid bij Anderlecht. Via Borussia Dortmund belandde de sterke middenvelder bij Stuttgart. Daar draafde de Rode Duivel vorig seizoen 28 keer op in de Bundesliga. Mangala scoorde daarin één keer en leverde vier assists af.