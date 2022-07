Transfer Theate gaat ook KV Oostende geen windeieren leggen

Arthur Theate is op weg naar Stade Rennes. Een opmerkelijk parcours dat de jonge verdediger tot nu toe aflegde. Twee jaar geleden was hij ongewenst bij Standard, nu wordt hij voor 18 miljoen verkocht.

Ze moeten zich bij de Luikse jeugdwerking toch ook eens in de haren krabben... Theate was in de zomer van 2020 wanhopig op zoek naar een nieuwe club tot Oostende hem een kans gaf. Hij maakte indruk op trainer Alexander Blessin en die dropte hem meteen in de basis. Na het seizoen werd hij voor zes miljoen verkocht aan Bologna.

Het verhaal is daar dus nog niet gedaan, want weer een seizoen later wordt hij nu voor 18 miljoen verkocht aan Stade Rennes. En Oostende gaat zich niet beklagen dat ze hem de kans gaven, want ze hebben nog een doorverkooppercentage rond de 5 procent. Dat gaat toch ook al snel om een miljoentje erbij.