Coucke is héél open over aankoop van Anderlecht: "Een goede investering? Dat kan ik nu nog niet zeggen"

Marc Coucke is begonnen aan zijn vierde seizoen als eigenaar van RSC Anderlecht. De zakenman had wellicht meer feestjes verwacht in het Lotto Park, maar vindt het nog te vroeg om een oordeel te vellen.

RSC Anderlecht is dan wel nog steeds de meest succesvolle club van België, maar sinds de overname van Marc Coucke slaagde paars-wit er niet in om een prijs te winnen. Er vielen lijken uit de spreekwoordelijke kast, Luc Devroe maakte er een potje van en ook Vincent Kompany is inmiddels alweer vertrokken.

“Maar ik kan op heden nog niet inschatten of Anderlecht een goede investering is”, is de zakenman héél transparant in De Tijd. “Stel die vraag binnen een tiental jaar nog eens. Dan kan ik misschien wel al een antwoord geven. Economisch gezien is voetbal een zaak van ‘the winner takes it all’. De kampioen krijgt niet alleen de miljoenen van de Champions League, maar ook ineens een vitrine voor spelers.”