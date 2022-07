Meteen druk op match tegen Kortrijk? "Mijn technische leiders brachten te weinig" en "Lange werkweek kan helpen"

Het is vroeg om zeggen na één speeldag, maar Seraing lijkt een vogel voor de kat. Vorig jaar wisten ze door barrages degradatie nog te ontlopen, dit jaar zal dat moeilijk worden. Met een nederlaag bij Zulte Waregem hebben ze al meteen een eerste belangrijke match verloren.

"Wat ik positief van deze wedstrijd kan onthouden? De organisatie in balverlies was prima, maar dat is ook het makkelijkste om in orde te brengen", aldus coach José Jeunechamps na de 2-0 nederlaag.

Kortrijk

"Mijn technische spelers hebben te weinig gebracht, dat is moeilijker om in orde te brengen. We moeten oplossingen zoeken hiervoor."

"Het is ook niet goed dat we twee goals slikken op stilstaande fases. Daar gaan we moeten naar kijken. Het is een lange week voor we zondag tegen Kortrijk spelen, dus we kunnen hard werken."