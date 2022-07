Anderlecht start meteen de onderhandelingen op, maar heeft concurrentie: 'Kouamé grijpt kans niét en moet weg bij Fiorentina'

RSC Anderlecht heeft met Sebastiano Esposito en Fabio Silva dan wel twee spitsen naar Brussel gehaald, maar Peter Verbeke werkt nog steeds aan de terugkeer van een sterkhouder.

Corriere dello Sport weet dat RSC Anderlecht de onderhandelingen met AFC Fiorentina opnieuw heeft opgestart. De Belgische recordkampioen hoopt Christian Kouamé opnieuw naar het Lotto Park te halen.

De 24-jarige Ivoriaan kreeg in de voorbereiding kansen bij La Viola, maar het is inmiddels duidelijk dat Kouamé geen toekomst meer heeft in Firenze. Fiorentina hoopt hem dan ook definitief van de hand te doen.

Concurrentie

En daar wringt het schoentje. Anderlecht heeft beperkte financiële middelen en denkt eerder aan een huur met realistische aankoopoptie. Ondertussen is ook de concurrentie niet min. Ook Galatasaray SK is concreet voor Kouamé.