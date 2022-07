Standard-speler wordt tegengehouden en moet naar politierechtbank: "Hij kende de Belgische wetgeving niet"

Standard-speler Aron Dønnum is woensdagavond in Tongeren tegengehouden door de politie. Bij de controle bleek dat hij niet over een rijbewijs beschikte en zijn auto niet gekeurd was. Hij mag zich dus voor de politierechtbank gaan verantwoorden.

De 24-jarige Noor moest op het matje komen bij het Standard-bestuur. “Aron is momenteel bezig met leren autorijden om een rijbewijs te krijgen. Hij zat samen met zijn vriendin in de wagen, maar wist niet dat zij hem volgens de Belgische wetgeving niet mocht begeleiden", aldus een woordvoerder van de Rouches bij HLN. "Dønnums vriendin heeft namelijk nog niet lang genoeg een Belgisch rijbewijs. Hij heeft dit rustig uitgelegd aan de politie en mocht ook gewoon vertrekken.”