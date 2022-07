Heeft Cremonese alternatief voor Dessers gevonden bij Club Brugge? Overbodige spits wordt genoemd

Club Brugge gaat waarschijnlijk deze week nog afscheid nemen van één van zijn spitsen. David Okereke staat immers nadrukkelijk in de belangstelling van Cremonese, dat ook een bod gaat doen.

De Italiaanse eersteklasser heeft ook interesse in Cyriel Dessers en volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano lijkt een akkoord in de maak over de Genk-spits. Al spreekt het beeld van Dessers in Kopenhagen dat intussen wel wat tegen. Maar Cremonese heeft nog een andere aanvaller op het oog: David Okereke.

De 24-jarige Nigeriaan is bij Club overbodig geworden en mag vertrekken. Hij kwam in 2019 naar blauw-zwart en scoorde 15 keer voor hen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Venezia, waar hij zeven keer kon scoren. Cremonese was dus blijkbaar onder de indruk van zijn seizoen in Italië.