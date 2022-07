Bestuur KV Kortrijk blijft achter geplaagde trainer Belhocine staan: "Veel te vroeg!"

Geen leuk seizoensbegin voor KV Kortrijk na de 0-2-nederlaag tegen OH Leuven. Vooral voor Karim Belhocine, die door de supporters al op de korrel werd genomen. Het bestuur sprak zijn steun voor hun trainer alvast uit.

De supporters hebben het wat gehad. Kortrijk pakte eind vorig seizoen 6 op 42 en die lijn trok zich dus door. De Franse Algerijn kreeg 'Belhocine buiten' over zich na het laatste fluitsignaal. Bij het bestuur van de club heeft hij echter wel nog wat krediet, al zullen er snel resultaten moeten volgen.

''Het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. We hebben het volste vertrouwen in Karim en geloven nog steeds in hem", aldus voorzitter Ronny Verhelst. Maar zoals bij elke voetbaltrainer kan dat natuurlijk snel draaien.