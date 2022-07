Verdediger van KV Kortrijk laat op sociale media duidelijk blijken dat hij weg wil

Aleksandar Radovanovic voelt zich duidelijk niet meer goed bij KV Kortrijk en laat dat op sociale media duidelijk blijken.

Afgelopen weekend liet de 28-jarige Serviër op sociale media zijn ongenoegen horen over de situatie bij KV Kortrijk. Dat deed hij in enkele stories op Instagram. Daarin sprak hij duidelijke taal: “Don’t let your loyalty become slavery”, of laat je loyaliteit geen slavernij worden.

Radovanovic richtte zich ook naar de supporters. Daarbij schreef de centrale verdediger dat hij hen in zijn hart draagt, maar dat ze veel beter verdienen.

In het verleden zorgde de Serviër ook bij Lens op dezelfde manier ervoor dat een weg naar de uitgang voor hem geplaveid werd. Radovanovic verwees ook opnieuw naar de visaproblemen die zijn vriendin kende om naar ons land te verhuizen. Enkel dieren worden zo behandeld, klonk het.