'Club Brugge hoort prijskaartje en moét een streep trekken door komst van ex-sterkhouder van Genk'

Club Brugge heeft met Casper Nielsen al de nodige versterking voor het middenveld binnengehaald. Toch informeerde Vincent Mannaert ook nog even naar Sander Berge. Al lijkt die piste simpelweg onbetaalbaar.

Club Brugge zag in Sander Berge logischerwijs een enorme versterking voor Club Brugge. De 24-jarige Noor toonde zijn kunnen in het shirt van KRC Genk, terwijl ook Sheffield United geen zin heeft om hem zomaar te laten gaan.

En daar is het prijskaartje het bewijs van. Sheffield gaat volgens de Engelse media pas onderhandelen als een club bereid is om minstens 25 miljoen euro op tafel te leggen. Voor de volledigheid: de Engelsen betaalden in 2020 23 miljoen euro aan KRC Genk.