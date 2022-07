Het vreemde transferverhaal van Mickaël Biron: door Oostende verkocht voor 2,5 miljoen en toch doen ze er nog (veel) verlies aan

Hebt u ook even de wenkbrauwen gefronst toen u vorige week las dat KV Oostende Mickaël Biron voor 2,5 miljoen euro verkocht had aan RWDM? Mickaël wie? De spits had zelfs nog geen minuut voor KVO gespeeld.

2,5 miljoen dat lijkt een enorm bedrag voor een Belgische tweedeklasser om neer te leggen. KV Oostende zou zich dus in de handen moeten wrijven. Mis dus. Want ze betaalden eerder zelf nog 5 miljoen voor de aanvaller. Dat kwam zo. Zusterclub Nancy had op een gegeven moment 5 miljoen euro te kort om zijn licentie te halen. Zowel Nancy als Oostende zijn in handen van PMG, de Amerikaanse investeringsgroep die wel heel wat clubs in zijn portefeuille heeft. Oostende betaalde dus 5 miljoen euro voor Biron en leende hem meteen weer uit aan Nancy. In de hoop dat hij in de Ligue 2 zou ontbolsteren en met een meerwaarde verkocht zou kunnen worden. Maar Nancy degradeerde een tweede keer en Biron bleef op 8 doelpunten steken. Om toch nog iets te recupereren werd hij deze zomer verkocht aan RWDM, dat met John Textor ook een Amerikaanse eigenaar heeft, die in het verleden ook wel al wat deals deed met de investeerders van PMG.