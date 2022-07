Meteen zes nieuwkomers in de basis bij Essevee: "Ook doen met spelers die nog moeten komen"

Zulte Waregem pakte zijn eerste driepunter van het seizoen. En dat deed Essevee met liefst zes nieuwkomers in de basis. Toch mag er nog wat bij, zo blijkt.

Het is opmerkelijk. Van vorig seizoen stonden enkel Bossut, Ciranni, Sissako, Dompé en Vossen nog tussen de lijnen in de basiself, aangevuld met zes nieuwkomers: Drambaiev, Tambedou, Borja Lopez, Rommens, Novatus en Sangaré.

Zevende nieuwkomer Stan Braem kreeg een (korte) invalbeurt, en elke nieuwkomer liet stuk voor stuk zien dat ze eigenlijk voor minstens de kwaliteit van vorig seizoen zorgden, zelfs eerder beter dan dat.

Filosofie

“Ik heb een goede discussie gehad met Eddy Cordier bij mijn komst. We hebben er hard aan gewerkt om samen spelers te gaan zoeken. Er zit een filosofie achter.”

“Spelers binnenhalen is altijd een risico, maar we willen het risico zoveel mogelijk vermijden. Dat zullen we ook doen bij de spelers die zo snel mogelijk nog zullen komen."