Antwerp-spelers beseffen dat kwalificatie vanavond een must is: "De voorzitter investeert om grote resultaten te halen"

Bij Antwerp beseft men maar al te goed wat een blamage het zou zijn als ze uitgeschakeld worden in de voorrondes van de Conference League door Drita. Na de 0-0 uit de heenmatch kan het vanavond nog alle kanten op in Kosovo.

Nainggolan zag Antwerp het in de heenmatch te veel proberen forceren. “Wij moeten vooral slimmer zijn dan dat”, zegt de middenvelder in Het Nieuwsblad. “En rustig blijven, ook als we na een uur nog niet hebben gescoord. Want als je dan je geduld verliest en individueel iets meer gaat proberen, kan het zomaar zijn dat je balverlies lijdt en tegen een rake counter aanloopt. Een match duurt 90 minuten, hè. Of 95. Of 120. Daarom joeg ik mij vorige week nog niet te hard op. We hebben nog tijd genoeg om de klus te klaren. Zelfs met een gelijkspel kunnen we nog door. Al hebben we niet geoefend op penalty's, dus ik hoop dat het zover niet zal komen.”

Iedereen weet dat Paul Gheysens daar ook niet mee zou kunnen lachen. “De voorzitter is aan het investeren om grote resultaten neer te zetten. Het zou dus zeer teleurstellend zijn als we er nu al uitliggen. Daarvoor hebben we ook veel te veel spelers. De poules moeten we echt wel halen. Want nu lijkt die Conference League misschien niks waard, als je ziet welke ploegen nog allemaal meedoen. Maar als je later op het seizoen tegen een Roma, Feyenoord of Marseille kan spelen, is dat wél de moeite. Maar als je je niet kan kwalificeren tegen Drita, verdien je het niet om tegen dat soort teams te spelen.”