Dries Wouters bij KV Mechelen: "Voldoende kwaliteit om nooit in de problemen te komen"

Dries Wouters is terug in de Belgische competitie. Hij wordt door Schalke 04 uitgeleend aan KV Mechelen.

Racing Genk kon Dries Wouters vorig jaar aan Schalke 04 verkopen, nadat hij 15 jaar bij de Limburgse club had gespeeld. Nu is hij tevreden dat hij kan terugkeren naar België. “Ik heb zelf aangedrongen op een uitleenbeurt. Het bestuur geloofde wel in mij, maar de trainer niet”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Het was een domper dat ik hier vrijwel meteen na mijn aankomst geblesseerd uitviel. Hoe dan ook kwam ik in een goede groep terecht en had ik al direct heel wat vrienden. Dat maakte het makkelijker om die moeilijke periode mentaal te overleven.”

In de deal met KV Mechelen zit ook een aankoopoptie. “Ik sta niet weigerachtig tegenover een langere verbintenis. Mijn vriendin en ik voelen ons hier echt thuis. Natuurlijk is het nog vroeg in het seizoen. We zien wel wat het bestuur beslist. Ik wil eerst zoveel mogelijk wedstrijden op een hoog niveau spelen.”

Druk is er sowieso na de nederlaag tegen Antwerp. De volgende tegenstander is KV Oostende, dat ook verloor op de eerste speeldag. “Of er sprake is van druk? Die is er altijd. Van buitenaf wordt daar dit seizoen al sneller over gesproken omdat er drie dalers zijn. Al is dat geen item in de kleedkamer. We beschikken over genoeg kwaliteit om nooit in de problemen te komen.”