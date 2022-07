Enkel resultaat van belang voor Van Bommel en Alderweireld: "Ronde verder geraken, op welke manier maakt niet uit"

Mark van Bommel en Toby Alderweireld willen donderdagavond niet moeten vertellen dat een ronde verder geraken in de Conference League net niet gelukt is. Het resultaat primeert dus duidelijk.

Nu al een héél belangrijke wedstrijd voor Antwerp en dat zo vroeg op het seizoen. In elk geval wilde trainer Van Bommel bij de persbabbel vooraf niet te lang stistaan bij de omstandigheden. "Uiteindelijk moeten we gewoon een ronde verder geraken. Op welke manier maakt niet uit."

Het wedstrijdbeeld van op de Bosuil staat nog in ons geheugen gegrift: Antwerp dat de opdracht had om een muur te slopen. "We willen graag opnieuw gaan aanvallen. Of het een gelijkaardige match zal worden als de heenwedstrijd, zal dus van de tegenstander afhangen." Gooit die de boel opnieuw dicht, dan kunnen we penalty's krijgen. "We hebben op strafschoppen getraind, maar hopen dat het niet zo ver hoeft te komen."

Kwaliteitsverschil

Ook Toby Alderweireld hoopt dat de aanvallers het verschil kunnen maken. "We moeten het kwaliteitsverschil omzetten in goals. Tegelijkertijd moeten we achteraan erg waakzaam blijven. We hebben in de heenmatch al gezien dat Drita er bij momenten gevaarlijk kan uitkomen."

Ondertussen heeft Antwerp wel al eens de smaak van de overwinning kunnen proeven en de bedoeling is dat daar dus ook snel een zege in Europees verband bij komt. "Door onze volwassen prestatie in Mechelen hebben we wel wat vertrouwen getankt. Nu is het kwestie om te proberen nog verder te evolueren."