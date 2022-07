📷 OFFICIEEL Kompany haalt bij Cercle Brugge eerste Braziliaan ooit voor Burnley

Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht en is nu ook officieel. Vitinho ruilt Cercle Brugge voor Burnley.

Beide clubs hebben het nieuws ondertussen officieel bevestigd op hun sociale mediakanalen. Vitinho verlaat Cercle Brugge en tekent voor vier seizoenen bij Burnley.

Het bedrag van de overgang wordt niet vrijgegeven. Vitinho speelde de voorbije vier seizoenen in Brugge. Hij wordt de eerste Braziliaan ooit bij Burnley.

“Ik ben erg blij om hier te zijn, het is een grote club”, zei Vitinho in een eerste reactie. “De spelers, de manager, de coaches, het trainingscentrum, het is geweldig voor mij en zal me alleen maar helpen om beter te worden als speler.”

Ook Vincent Kompany is lovend: “We zijn blij Vitinho aan ons team toe te voegen. Hij heeft een groot technisch vermogen en zal een geweldige aanvulling zijn op onze ploeg, we kijken ernaar uit om hem te verwelkomen in het team.”