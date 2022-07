🎥 Youssef Challouk maakt meteen belofte aan supporter van nieuwe ploeg: "En ik zal me eraan houden"

Yousse Challouk is één van de nieuwkomers van wie veel verwacht wordt bij KV Kortrijk.

De in Boom geboren Challouk trok deze zomer van 1B-club Deinze naar KV Kortirjk. "En hoewel het allebei profclubs zijn en de manier van werken gelijkaardig is, gaat het er hier in Kortrijk wel pittiger en sneller aan toe", vertelt Challouk op de social media-kanalen van de club.

De winger heeft ook meteen een belofte gemaakt aan één van de fans van Kortrijk. "Als ik mijn eerste doelpunt scoor, heb ik hem beloofd om mijn tenue aan hem of zijn zoon te geven. Ik zal me er wel aan houden", klinkt het.

Geslaagd seizoen?

Tegen OH Leuven op de eerste speeldag kreeg Challouk geen speelminuten van T1 Karim Belhocine. Daar zou hij zelf heel graag verandering in willen zien. "Ik wil een vaste waarde zijn voor Kortrijk en wedstrijden bepalen, dan kunnen we spreken van een geslaagd seizoen", besluit hij.