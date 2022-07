Middenvelder AA Gent door nieuwe operatie nog twee maanden aan de kant

Julien De Sart heeft een nieuwe operatie ondergaan. Afgelopen seizoen werd hij na de competitie al geopereerd aan de buikspieren, nu volgde een ingreep aan de adductoren. De middenvelder zal daardoor wellicht nog twee maanden buiten strijd zijn.

Coach Hein Vanhaezebrouck sprak erover op zijn persconferentie: "In principe was de eerste operatie van Julien geslaagd, maar blijkbaar had hij ook een probleem aan de adductoren (heupspieren)."

"Dat had misschien in één keer aangepakt kunnen worden, maar dat is niet gebeurd en daarom heeft de ingreep nu plaatsgevonden. Normaal gezien zou het probleem nu van de baan moeten zijn. Spijtig genoeg voor hem en voor ons gaan we hem nog een hele tijd moeten missen."