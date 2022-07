Kompany doet het zuinig maar wint openingswedstrijd met Burnley in Engelse tweede klasse

Voor de Premier League is het nog een weekje wachten maar The Championship is vanavond wel van start gegaan.

En die Engelse tweede klasse zal dit jaar wat nauwer gevolgd worden door heel wat Belgische voetbalfans. De reden is niet ver te zoeken: Vincent Kompany. De trainer van Burnley mocht op bezoek bij Huddersfield Town het Championship-seizoen aftrappen. In zijn opstelling had Kompany met onder andere Samuel Bastien, Harwood-Bellis en Josh Cullen heel wat spelers met een Belgisch verleden aan de aftrap staan. Twee van hen speelden vorig seizoen nog onder Kompany bij Anderlecht. Ook Vitinho (ex-Cercle) behoorde tot de kern en mocht invallen. De bezoekers waren bijna de hele wedstrijd de betere ploeg maar hadden toch meeval om hun eerste doelpunt van het seizoen te scoren. Maatsen (City-huurling) pikte de bal op die door Brownhill knullig werd vergeten en trapte het leer tegen de touwen. Een belangrijke overwinning voor Kompany & Co aangezien uitoverwinningen in The Championship niet evident zijn en goed beginnen cruciaal is in een lang seizoen met 24 clubs. Maatsen what a player pic.twitter.com/IfjXu1GBpB — Luke (@_LukeCFC) July 29, 2022