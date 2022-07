Wissel van de wacht: Nielsen dit weekend al in de basis ten koste van Vormer: "Het respect voor Ruud is enorm"

Club Brugge heeft enorme inspanningen gedaan om Casper Nielsen vast te krijgen. Die is dus niet gekomen om op de bank te zitten. Dit weekend tegen Eupen staat hij waarschijnlijk al in de basis.

En dat betekent dat oudgediende Ruud Vormer plaats zal moeten ruimen, want de twee zijn elkaars concurrent. “Nielsen is honderd procent klaar. Dat Vormer zijn plaatsje verliest? Dat is te zwart-wit gezien. Het respect voor Ruud is enorm, voor wat hij hier gepresteerd heeft en voor wat hij nog zal presteren", aldus Hoefkens.

Net zoals altijd toont Vormer zich een modelprof. "In de voorbereiding heeft hij exact gedaan wat we besproken hadden, en ook hij moet die concurrentiestrijd aangaan. Ik moet dan keuzes moet maken, en het is mogelijk dat die keuze niet op Ruud valt."