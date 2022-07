SK Beveren wint galawedstrijd tegen Helmond Sport

De competitiestart in 1B nadert met rasse schreden en zo wil elke club graag zijn voorbereiding met een positieve nood afsluiten. Dit heeft SK Beveren alvast gedaan.

SK Beveren ontving op de fandag vandaag het Nederlandse Helmond Sport. Het won met 2-1 en kan dus zo moet een gerust gemoed beginnen aan de start van de competitie in 1B.

SK Beveren domineerde het begin van de partij. Toch was het Helmond Sport dat het dicht bij de openingstreffer kwam, maar de doelman van SK Beveren stond pal. De Oostenrijkse spits van SK Beveren, Maderner, was erg bedrijvig. Hij kreeg een aantal kansen en uiteindelijk was het raak. Na een hoekschop kopte hij de bal in het doel en stond de thuisploeg op voorsprong.

Zowel SK Beveren als Helmond Sport kregen nog kansen, maar gescoord werd er niet meer in de 1ste helft.

Helmond Sport ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en dit lukte ook via Essanoussi die de bordjes in evenwicht bracht. Helmond Sport verhoogde de druk en kreeg nog een aantal hele goed kansen. Toen kwam het moment voor SK Beveren.

De wedstrijd leek op een gelijkspel te zullen eindigen, maar in de 80ste minuut klom de thuisploeg alsnog op voorsprong. Buus Jacobsen vond Hoggas en die trapte met de binnenkant van de voet kurkdroog binnen: 2-1.

Zo wint SK Beveren zijn galawedstrijd en lijkt klaar voor de competitiestart.