18-jarige debutant krijgt geen assist of doelpunt achter zijn naam maar is wel onze man van de match na Genk-Standard

Het was uitkijken naar hoe Wouter Vrancken zijn pionnetjes zou neerzetten tegen Standard na de turbulente week. De Genk-trainer koos voor een verrassende naam en die speelde alsof hij nooit anders gedaan had.

Geen Bongonda, geen Onuachu, geen Ito, geen Oyen en wat met Dessers die gespot werd in Kopenhagen met Jess Thorup? Vrancken koos ervoor om zijn spits toch te laten starten tegen Standard en zette het duo Paintsil-Trésor ernaast. Tot zover geen verrassende namen, tot we aan het middenveld kwamen. Want daar maakte de 18-jarige Bilal El Khannouss zijn debuut in de basis. Vorige week tegen Club Brugge mocht hij enkele weken invallen en vorig jaar in de play offs een kwartiertje tegen KV Mechelen.

De jonge Marokkaanse Belg, die al jeugdinternational was voor beide landen, wist twee dagen voor de wedstrijd dat hij zou spelen maar van stress was er geen sprake. Hij liet zich meteen tonen aan de bal en liet zien dat hij heel wat inzicht heeft.

📊 Les stats de Bilal El Khannouss aujourd’hui contre le Standard :



🥅 1 tir

👟 97% des passes réussies (37/38)

🔑 1 passe clé

🦶 44 touches de balle

✈️ 100% des duels aériens gagnés (1/1)

🦵 100% des tacles réussis (1/1)

👊 2 duels gagnés pic.twitter.com/dQNux5tlPN July 31, 2022

Bij de 1-0 stuurde hij een fantastische pass in de rug van de Standard-defensie richting Paintsil die in twee tijden Dessers kon bereiken. En een tiental minuten later lag hij opnieuw aan de basis van een doelpunt toen hij in één tijd de bal in de 16 dropte voor Trésor. De winger scoorde wel maar had daarvoor twee tijden en een tik van Dessers voor nodig, opnieuw geen assist dus voor El Khannouss.

In de tweede helft verscheen de 1 meter 80-grote middenvelder aan de eerste zone bij een corner en wist hij bijna nog te scoren maar Raskin ontzette op de lijn.

Er lijkt geen twijfel mogelijk dat Racing Genk na Luca Oyen een nieuwe groeibiljant gevonden heeft. Na een uur zat de partij erop voor El Khannouss maar veel heeft hij niet gemist. Het zal volgens ons niet lang duren voor hij de echte draaischijf wordt van Racing Genk.