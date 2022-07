Imke Courtois spreekt zich uit over de keuze van Charles De Ketelaere voor AC Milan

Het is bijna in kannen en kruiken, de transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan. Imke Courtois vindt het een goede zet van 'CDK' om naar Milaan te trekken.

De transfer van De Ketelaere sleept al geruime tijd aan, maar nu is het echt enkel nog een kwestie van komma's, details en medische testen. Niet iedereen juicht de nakende overstap toe. Enkele dagen geleden oordeelde Jan Mulder nog dat het beter zou zijn voor De Ketelaere om naar Leeds te gaan.

Imke Courtois gelooft wél in een succesverhaal van de jonge Rode Duivel bij de Rossoneri. "Natuurlijk moest De Ketelaere naar AC Milan", zegt de analiste in De Zondag. Wat als de speelkansen op zich laten wachten? "In januari, als hij nog niet veel heeft gespeeld, maar dat geloof ik niet, zeggen dat het te vroeg is of een slechte keuze was... daar doe ik niet aan mee."

Er was veel trammelant rond de transferprijs. Courtois is vooral geïnteresseerd in wat het sportieve verhaal voor De Ketelaere te bieden heeft. "Met het financiële plaatje wil ik geen rekening houden, al zal Club daar anders over denken."