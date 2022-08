Rangers-coach toont veel respect voor Union: "Ze verdienen hun plekje in de Champions League, we zullen top moeten zijn"

Dinsdagavond moet Union aan de bak in de voorronde van de Champions League. De Brusselaars ontvangen met Rangers de verliezend finalist van de Europa League. Rangers-manager Giovanni van Bronckhorst is op zijn hoede voor Union.

De voormalige international van Oranje beseft dat Rangers een warme avond tegemoet zal gaan in Leuven, waar de wedstrijd gespeeld zal worden. Het Dudenpark voldoet immers niet aan alle voorwaarden. "Ze schreven een geweldig verhaal vorig seizoen. Een absoluut sprookje is het, als nieuwkomer in de hoogste klasse meestrijden voor de titel. Ik zag hen ook toen al enkele keren aan het werk."

"Akkoord, op het einde kwamen ze net iets te kort, maar ik heb ontzettend veel respect voor hun spelers en coach. Ik herken duidelijke patronen en een manier van voetballen bij hen. Op basis daarvan verdienen ze ook hun plekje in de Champions League. Het moge dus duidelijk zijn dat we deze wedstrijd erg serieus nemen. Ja, wij speelden de finale van de Europa League, maar wij zullen allemaal top moeten zijn om dinsdag te winnen", waarschuwt Van Bronckhorst zijn troepen.