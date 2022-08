CIJFER VAN DE WEEK: 35.000.000 - De Ketelaere stoot David, Doku en Tielemans van de troon (en wie staat nog in de top-10?)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de duurste uitgaande transfers uit de Jupiler Pro League. Daarbij wordt Charles De Ketelaere de nieuwe primus.

Voor rond de 35 miljoen euro gaat hij nu echt wel Club Brugge verlaten voor een avontuur bij het Italiaanse AC Milan.

Daarmee doet hij beter dan onder meer Jonathan David en Jérémy Doku. In de top-10 vinden we verder ook nog onder meer Fellaini en Milinkovic-Savic, die later voor veel meer geld werd doorverkocht.

De voorbije jaren kwamen er steeds meer toptransfers bij in de Jupiler Pro League. Vorig jaar was er nog Odilon Kossounou die zich aan het lijstje toevoegde.