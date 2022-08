'KRC Genk vangt mogelijk nog bijna 6 miljoen euro voor Ike Ugbo'

Ike Ugbo staat op het punt om KRC Genk te verlaten. Genk zou nog bijna 6 miljoen euro kunnen krijgen voor de aanvaller.

Dan zou de kassa dus nog wel aardig rinkelen voor een speler voor wie het duidelijk is dat het bij Genk voor hem einde verhaal is. De Canadese aanvaller werd de laatste maanden van het voorbije seizoen reeds uitgeleend aan Troyes en dat is ook de club die hem nu definitief wil overnemen.

Eerder meldde het Belang van Limburg al dat een akkoord tussen Genk en de Franse club dichtbij was. Daar geraken stilaan ook meer details over bekend. Volgens Nabil Djellit van L'Équipe zou Troyes 5,7 miljoen euro op tafel leggen. Ugbo zou zich dan voor drie seizoenen verbinden aan de Ligue 1-club.

Ike Ugbo est attendu à Troyes. Il devrait s'engager pour les trois prochaines saisons avec l'ESTAC. On évoque une indemnité de transfert de 5.7 M€ pour l'actuel attaquant du Racing Genk. #Mercato pic.twitter.com/awVVgt6oRK — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 2, 2022

Als dit klopt, doet Genk aardige zaken: het betaalde in de zomer van 2021 immers 3,5 miljoen euro om Ugbo over te nemen van Chelsea, dat hem het seizoen voordien had uitgeleend aan Cercle Brugge.