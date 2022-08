Stanley Nsoki neemt zelf al afscheid van Club Brugge

Lang gaat het niet meer duren voor er een officiële aankondiging gaat komen betreffende de transfer van Stanley Nsoki van Club Brugge naar Hoffenheim. De Franse verdediger heeft namelijk zelf al afscheid genomen van Club Brugge op sociale media.

"Bedankt Club Brugge voor dit fantastische seizoen", schrijft hij. "Het begin was niet makkelijk, maar ik heb altijd hard gewerkt en en jullie hebben me altijd gesteund. Samen hebben we ook een derde landstitel op rij gepakt. Ik zal deze liedjes, deze beelden en deze momenten nooit vergeten."



Thanks to @ClubBrugge for this great season. Beginnings weren’t easy but I have always worked hard and you have always supported me. And all together we won this 3th consecutive championship title 🏆. I will never forget these songs, these images and these moments! Danku 🙏🏾 ⚫️🔵 pic.twitter.com/x91PvDbbHM