Felice Mazzu voor Europese confrontatie: "Voel geen nervositeit bij de spelers"

Na de pijnlijke nederlaag tegen Cercle Brugge vorige zaterdag, is het donderdagavond van moeten voor Anderlecht. In Tallinn treffen ze Paide Linnameeskund in de derde kwalificatieronde van de Conference League.

Felice Mazzu greep op de persconferentie voor het Europese treffen met Paide nog even terug naar het verlies tegen Cercle Brugge. "We waren mentaal niet klaar", klinkt het enigszins verrassend. "Na de rust ging het beter, met de juiste mentaliteit. Het was een slechte dag en ik heb er met de spelers over gesproken dat ik een reactie verwacht. Hopelijk krijgen we die morgen al", aldus Mazzu.

Tegen Paide ligt er alleszins genoeg druk op de ploeg met Europees voetbal in het verschiet. "Maar ik voel geen nervositeiet. Het is belangrijk dat we deze eerste ronde overleven en hopelijk die daarna ook. Dat de ervaren spelers daar mee moet voor zorgen? Ik reken op iedereen, is er veel kwaliteit in deze groep. Het is enkel een kwestie van de juiste balans vinden", gaat hij verder.

Sergio Gomez

Anderlecht zal waarschijnlijk voor de laatste keer in actie zijn gekomen voor Anderlecht. De wingback speelde dit seizoen nog geen minuut voor paars-wit en reisde ook niet mee af naar Estland. Verschillende bronnen beweren dat Manchester City geïnteresseerd zou zijn. "Hij is nog niet helemaal fit", weerlegt Mazzu de geruchten dat het om transferitis zou gaan. "Hij zou eerst een paar wedstrijden met de U23 moeten spelen om ritme op te doen. Al zou k hem graag willen houden, net als de rest van mijn kern", besluit hij.