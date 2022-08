'Francis Amuzu heeft laatste wedstrijd voor Anderlecht gespeeld: op weg naar Ligue 1'

Francis Amuzu (22) stond donderdagavond nog op het veld tegen het Estse Paide Linnameeskond, maar volgens het Nieuwsblad is de kans erg groot dat het de laatste wedstrijd van de kwieke flankspeler in paars-witte loondienst was.

Volgens de krant zou OGC Nice zijn zinnen hebben gezet op Francis Amuzu. Een vertrek van Francis Amuzu zou een stevige streep door de rekening van Felice Mazzu, die naar alle waarschijnlijkheid straks ook Sergio Gomez ziet vertrekken.

Positief is dat Anderlecht een stevige transfersom kan innen: in de Franse pers maakt men gewag van een bedrag van acht miljoen euro plus bonussen. Miljoenen die Anderlecht overigens zal moeten aanwenden in de zoektocht naar een vervanger voor Amuzu.

Amuzu, die nog tot 2024 onder contract ligt in het Lotto Park, speelde 154 officiële duels voor Anderlecht. Daarin trof de aalvlugge winger zeventien keer raak en leverde hij zestien assists af. OGC Nice finishte vorig seizoen op de vijfde plaats in de Ligue 1. De Fransen haalden eerder met Aaron Ramsey en Kasper Schmeichel al twee grote namen in huis.