Julien De Sart is begonnen aan zijn revalidatie: "Ik hoop 100% fit te zijn eind september"

Julien De Sart kon dit seizoen nog niet in actie komen bij KAA Gent door een operatie aan zijn adductoren. Nu die operatie succesvol verlopen is kan de middenvelder beginnen aan zijn revalidatie, want tegen eind september hoopt De Sart 100% fit te zijn.

"Mijn tweede operatie zit er net op. Het is allemaal goed verlopen", begint Julien De Sart tegen de communicatiemanager van KAA Gent, Tom Vandenbulcke. "Nu ben ik weer aan mijn revalidatie begonnen. Het gaat goed, maar ik moet nog wat geduld hebben voor ik opnieuw kan deelnemen aan de groepstrainingen", gaat de 27-jarige middenvelder verder. Julien De Sart werd afgelopen seizoen al geoppereerd aan zijn buikspieren, maar nu bleek dat er ook een ingreep nodig was aan zijn adductoren. "Ik hoop 100% fit te zijn eind september, net na de interlandbreak", zegt De Sart vol goede moed. "Ik hoop er dan echt te staan, dat is voorlopig mijn doel. Als het langer duurt is dat ook niet erg. Ik wil er gewoon staan zonder pijn en op m'n beste niveau", gaat de middenvelder van de Buffalo's verder. Vorig seizoen was De Sart een belangrijke pion bij KAA Gent. Hij speelde in totaal 52 wedstrijden en was goed voor acht goals en drie assists. Coach Hein Vanhaezebrouck zal dus zeer blij zijn als De Sart uiteindelijk binnen een tweetal maanden opnieuw inzetbaar is.