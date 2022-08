OFFICIEEL: Nicolas Rajsel (ex-Union en ex-Oostende) keert terug naar de Challenger Pro Leauge

Nicolas Rajsel keert terug naar de Challenger Pro League. Hij gaat naar Dender.

Bij promovendus Dender tekende Nicolas Rajsel een contract van 2 seizoenen. Zo keert de linkerwinger terug naar België. Hij speelde de voorbije 2 seizoenen in Azerbeidzjan bij Qabala en Sabail.

Voor de 29-jarige is België zeker niet onbekend. In het verleden speelde hij al voor Union, Oostende en Roeselare. In totaal speelde hij al 89 wedstrijden in de Belgische competitie.