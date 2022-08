OFFICIEEL: Overbodige aanvaller verlaat Racing Genk en trekt naar de Ligue 1

Amper een jaar geleden betaalde Racing Genk 3,5 miljoen om Iké Ugbo (23) los te weken bij Cercle Brugge. Iets meer dan twaalf maanden later komt er alweer een einde aan het avontuur van de spits bij de Limburgers.

Ugbo moest zich vorig seizoen schikken in een rol als stand-in van Paul Onuachu. Al vrij snel voelde de Canadese international zich niet meer goed bij Racing Genk, een uitleenbeurt na de winterstop aan Troyes bracht soelaas. Met vijf doelpunten in veertien duels liet Ugbo zich in positieve zin opmerken bij de zusterclub van Lommel.

Datzelfde Troyes haalt Ugbo nu definitief naar Frankrijk. Ugbo ondertekende een contract voor vier seizoenen bij de Ligue 1-club. De transfersom zou tussen 3 en 4 miljoen liggen.

Ugbo kwam bij Racing Genk niet verder dan 25 officiële duels, waarin de Canadees de netten zes keer deed trillen.