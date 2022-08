Club Brugge overweegt bod van meer dan 10 miljoen voor vervanger De Ketelaere

Club Brugge wil een grote, sterke spits als vervanger voor Charles De Ketelaere. Eerdere pogingen om zo'n type te halen mislukten. Met Rasmus Hojlund zouden ze hem wel gevonden hebben.

De 19-jarige spits van Sturm Graz staat echter in de belangstelling van nog wat grote Europese clubs. Met zijn 1m91 en zijn jeugdige leeftijd is hij alvast een speler die later met een meerwaarde kan doorverkocht worden.

Volgens Deense bronnen wil Club Brugge meteen met een goed bod bij de Oostenrijkse club aankomen. Het zou gaan om meer dan tien miljoen euro. De spits weet de goal ook staan en heeft zich vorig seizoen opgeworpen als één van de te volgen spelers.