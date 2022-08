Van tribune naar basis naar tribune: Hendry weer niet bij selectie Club Brugge, ook middenvelder ontbreekt

Na de blamage tegen Eupen gaat Club Brugge vrijdag op zoek naar eerherstel tegen Zulte Waregem. Via de clubkanalen maakte blauw-zwart de wedstrijdselectie bekend. Opvallende afwezigen daarin: Eder Balanta en Jack Hendry.

De Schotse verdediger moest ook al op de eerste speeldag plaatsnemen in de tribune. Vorige week in Eupen begon Hendry doodleuk in de basis. Samen met de rest van de ploeg zakte de centrale verdediger door het ijs in de Oostkantons. Gezien het vertrek van Nsoki werd Hendry op zijn minst in de selectie verwacht tegen Zulte Waregem, maar Hoefkens passeert hem.

De coach van Club Brugge repte tijdens de persconferentie met geen woord over de verdediger. Een aparte situatie dus, zeker omdat Hoefkens enkele weken geleden Hendry nog roemde voor zijn professionele attitude. Zou het dan te maken hebben met transferbeslommeringen? Het zal weldra duidelijk worden.

Ook Eder Balanta haalde de wedstrijdselectie van Club Brugge niet. De bonkige middenvelder kwam de voorbije twee competitiewedstrijden telkens in actie, waarvan één keer als basispion.