📷 OFFICIEEL Antwerp versterkt zich met speler van Europese tegenstander

Royal Antwerp FC heeft een nieuwe aanvallende versterking beet, zo klinkt het op de bosuil.

De Kosovaar Arbnor Muja heeft een contract getekend bij RAFC, zo laat de club weten op haar officiële kanalen.

“Muja (23) komt over van FC Drita. Die club kennen we intussen goed na de dubbele confrontatie in de tweede voorronde van de UEFA Europa Conference League”, klinkt het bij Antwerp.

“Arbnor Muja is een polyvalente aanvaller/winger. Het contract geldt voor 3 jaar, met een optie voor nog een bijkomend seizoen. Muja zal spelen met het nummer 11.”