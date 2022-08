OFFICIEEL: Kyle Duncan verlaat tijdelijk KV Oostende om speelminuten te vergaren

Het werd in de Amerikaanse media al gesuggereerd, maar nu heeft KVO Oostende de transfer ook officieel bekendgemaakt.

Kyle Duncan verlaat tijdelijk KV Oostende om het komende halfjaar op uitleenbasis te voetballen bij New York Red Bull. De club waar hij van in januari 2022 de overstap maakte naar de kustploeg.

De 24-jarige Amerikaanse verdediger had te weinig uitzicht op speelminuten en in het kader van zijn verdere ontwikkeling was het beter dat hij tijdelijk andere oorden opzocht. Tot op heden kwam hij 7 keer in actie voor KV Oostende.

Gauthier Ganaye: “Kyle maakte de eerste twee wedstrijden geen deel uit van de wedstrijdselectie en na gesprekken met Yves was het duidelijk dat we Kyle op dit moment niet genoeg speelminuten konden garanderen. Met Robbie D’Haese, David Atanga, Siebe Wylin en Brecht Capon hebben we bovendien nog vier spelers die op de rechtsachterpositie kunnen spelen. Om progressie te kunnen maken, is het belangrijk dat Kyle wekelijks aan spelen toekomt en dat kan bij zijn voormalige club New York Red Bulls. We hopen dat hij daar zijn beste vorm terug vindt om dan sterker terug te keren naar KVO.”