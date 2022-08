Beerschot houdt een slechte generale repetitie tegen ploeg uit 1e nationale

Beerschot heeft tijdens zijn laatste oefenwedstrijd geen goede generale repetitie gehouden. Tegen Dessel Sport verloren ze met 1-0.

In de 1e helft kwamen beide ploegen moeilijk aan kansen. Bij Beerschot was er één schot tussen de palen, maar de poging van Mardochée Nzita was te centraal. Op slag van rust was er de 1e echte kans voor Dessel Sport. Loshi trapte op doel. De bal week af en verdween in doel. Zo ging Dessel met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in.

Na de rust was Beerschot dreigender. Een vrije trap van Vaca miste kracht. Daarna versierde Beerschot nog kansen, maar scoren lukte niet. In het laatste kwartier was er nog een slotoffensief van Beerschot. Dessel moest alle zeilen bijzetten en zag tot 2 maal toe een doelpunt van Beerschot (telkens Thibaud Verlinden) afgekeurd wegens buitenspel. In de blessuretijd werd een schot van Andi Koshi nog van de lijn gehaald. Het bleef zo 1-0 voor Dessel.