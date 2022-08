Toenadering compleet: 'Cyriel Dessers heeft meerjarig droomcontract binnen, Genk vangt miljoenen'

Met drie doelpunten en een assist is Cyriel Dessers als een komeet begonnen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.

De vraag of hij nog lang in Genk zal te zien zijn? De kans is zeer klein stilaan, want een droomtransfer zit eraan te komen.

Er was een flirt met Kopenhagen, maar het Italiaanse U.S. Cremonese is heel concreet en heeft nu ook zo goed als beet.

6,5 miljoen euro

Volgens Het Belang van Limburg volgt tegen Eupen het afscheid van Dessers, daarna zal hij voor vijf seizoenen naar Italië trekken.

Speler en club zijn er zo goed als uit, ook de clubs hebben toenadering gevonden en de vraagprijs van 6,5 miljoen euro zou ondertussen ook geboden zijn.